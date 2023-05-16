Агент Роше заявил, что футболист счастлив в ЦСКА

Футбольный агент Маркос Тито, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, рассказал о желании бразильца выступать в РПЛ в следующем сезоне.

«Виллиану Роше нравится в России. Он прекрасно адаптировался к жизни в Москве, на достойном уровне выступает в российской лиге. У него есть действующий контракт, и он счастлив в ЦСКА. Поскольку нам не поступало предложений по нему от других клубов, то на данный момент он не собирается покидать команду», — приводит слова Тито Metaratings.ru.

В текущем сезоне Роша принял участие в 28 матчах ЦСКА во всех турнирах, отметившись тремя голами при трех ассистах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего бразильца в 3,5 миллиона евро.