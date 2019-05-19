Аленичев расстроен вылетом "Енисея" из премьер-лиги

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после матча 29-го тура премьер-лиги против "Динамо" (2:2) признался, что расстроен вылетом команды из премьер-лиги.

- Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку на протяжении всего сезона, - сказал Аленичев на послематчевой пресс-конференции. - Они любили нас, в какие-то моменты критиковали. Сегодня я в очередной раз убедился, что в Красноярске любят футбол. Игра с "Динамо" была более-менее равной. Может быть, в первом тайме соперник имел небольшое преимущество, но итог справедливый. Рад, что футболисты проявили характер.

Вылет "Енисея" из премьер-лиги? Того, что случилось, не вернешь уже. Хотелось большего, чтобы команда надолго задержалась в премьер-лиге. Понимаю расстройство болельщиков и футболистов. Но они еще заявят о себе. А так я, конечно, расстроен.

"Енисей" занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.

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