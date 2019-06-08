Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин женился. Он был включен в расширенный список кандидатов в сборную России для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и с Кипром(11 июня, Нижний Новгород), но не попал в окончательный.

– Поздравляем Алексея и Марину Суторминых! Горько! – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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