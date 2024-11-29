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Стрепетов: «После выступления губернатора Самарской области судейство в ближайших турах чемпионата России будет образцовым»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Алексей Стрепетов считает, что после выступления губернатора Самарской области на тему коррупции в судейском корпусе судейство в ближайших турах будет образцовым.

«После выступления губернатора Самарской области судейство в ближайших турах чемпионата России будет образцовым. Задели очень болезненную проблему. Обвинения, выдвинутые губернатором, — серьезные. Причем они касаются не отдельного клуба, а всей футбольной отрасли.

Если будут факты, доказательства, соответствующие органы будут по ним работать. Они это делать умеют. Но, я думаю, этим уже займутся — если займутся — в зимний период, когда футбол отойдет на второй план. А на судействе в предстоящих играх года, это выступление если как-то и скажется, то со знаком плюс. Наши арбитры умеют работать», — цитирует «РБ Спорт» Стрепетова.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов присоединиться к ней.

Вячеслав Федорищев и&nbsp;Александр Алаев. Новый виток судейского скандала: Федорищев пошел в правоохранительные органы и «разочарован» клубами РПЛ
Источник: «РБ Спорт»
Футбол
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
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