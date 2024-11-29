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Тарханов: «Если Пьянича не ставят в состав, значит, какие-то проблемы есть»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов оценил игру новичка армейцев Миралема Пьянича.

«Видно, что Пьянич хорошего уровня, но пока не проявляет себя. Выходит на замену, на Кубок играет в основе, но его меняют. Пока о нём сложно говорить. Пьянич быстро думает, принимает решения, ему не надо затрачивать много энергии, он занимает правильную позицию. Ему же не надо куда-то бежать, обыгрывать, это разыгрывающий футболист.

Сказывается, что Пьянич долгое время не играл. Плюс с возрастом все сложнее набирать функциональность. Посмотрим, что будет. Если его не ставят в состав, значит, какие-то проблемы есть. Только в конце сезона можно будет сказать, оправдан ли был этот трансфер», — цитирует Legalbet Тарханова.

34-летний босниец подписал однолетний контракт с ЦСКА в сентябре 2024 года. В Этом сезоне он отметился одной результативной передачей в 9 матчах во всех турнирах.

Источник: Legalbet
Миралем Пьянич
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
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