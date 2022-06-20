Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Это палка о двух концах. Зелимхан хотел остаться в «Спартаке», но просил больше денег. «Спартак» хотел его оставить но на меньшие деньги. Зелимхан пошел туда, где дали ему деньги. Не думаю, что его стоит осуждать. С Дзюбой даже сравнивать не надо, совершенно разные истории», — сказал Спиридонов «СЭ».

1 июня «Спартак» объявил об уходе Бакаева из клуба на правах свободного агента. Хавбек является воспитанником красно-белых. 15 июня «Зенит» объявил о подписании контракта с Бакаевым по схеме «3+1».