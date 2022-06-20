Ростов подписал пятилетний контракт с Цаллаговым

Как стало известно «СЭ», Ростов подписал пятилетнее соглашение с 22-летним полузащитником Дзамболатом Цаллаговым, ранее выступавшим за СКА-Хабаровск. Футболист является двоюродным братом выступающего за Сочи Ибрагима Цаллагова.

В прошедшем сезоне Цаллагов провел 14 матчей за СКА-Хабаровск и забил 1 гол.

Ибрагим Цаллагов — воспитанник самарских «Крыльев Советов», за основную команду он дебютировал 13 марта 2010 года в матче против «Зенита». Первый гол за «Крылья Советов» Цаллагов забил 2 октября, в матче против «Алании».

В РПЛ полузащитник также играл за «Зенит», «Динамо» и «Рубин».