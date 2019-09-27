Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал о том, как иногда футболисты тратят большие зарплаты исключительно на свои семьи.

— Деньги многих меняют. Вот когда вы стали долларовым миллионером — что-то провернулось в голове?

— А я не уверен, что и сейчас долларовый миллионер. Мне нравится подход Жоры Щеникова, с которым работал. Тот сестре купил квартиру и машину, потом отцу Land Cruiser. Только после этого — себе начал строить дом. Ренат Сабитов такой же. Это вообще идеальный человек. Даже с перебором. Купил двумя братьям машины и квартиры. Отцу дом достроил. Сам ездил на арендованном автомобиле, пока контракт со «Спартаком» ему не сделали. Не уверен, что сейчас у него есть своя квартира. Играет себе в Саратове...

— Так что насчет миллионов?

— Я себе дом построил, жене машину купил, сыну квартиру — так все и ушло. Миллиона долларов на счету точно нет. Мы же с Рыжиковым дураками были!

— Это еще в чем?

— Держали с Серегой два ресторана «Тюбетейка». Кончилось тем, что по 500 тысяч грина он потерял и я. Вовремя надо было «стоп» сказать. Чувствовали же, что куда-то вниз катимся. Хотя такие люди приходили! Романцев, например. Начнет говорить — заслушаешься! (Юрий Голышак)

«Женька Савин имел два-три миллиона. Но обнулился — тесть всех обманул». Сумасшедшие истории от Алексея Сафонова