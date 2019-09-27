Алексей Сафонов: «Рыжикову в «Рубине» специально предложили такой контракт, чтобы отказался»

Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал о том, почему Сергей Рыжиков покинул «Рубин».

— Самые крутые деньги, которые выбивали своему футболисту?

— Думаю, Рыжиков. Два с чем-то миллиона евро в год.

— Рыжиков говорил — Бердыев сильно изменился.

— Думаю, так и есть. Я по многим моментам это почувствовал, когда он вернулся в Казань. К людям совсем другое отношение. Уход Кафанова кое о чем говорит. Рыжиков был поражен — их с Караденизом никто не собирался оставлять в Казани! Серега никуда не планировал уходить. Но ему специально предложили такой контракт, чтоб отказался...

— Это какой же?

— 200 тысяч годовых. После 2 миллионов, которые получал!

— Уверены — специально?

— Разумеется. Помню, ехали к президенту Татарстана в одой машине Рыжиков с Курбаном, а в другой Карадениз с кем-то. Вручил им самый почетный орден республики, говорит: «Ну что, готовы усилить тренерский штаб?» Сергей отвечает — еще не наигрался. Вопрос отпал. Зато Карадениз обрадовался: «Я с удовольствием!»

— Но в штаб не вошел.

— Так Курбан начал говорить — «он язык плохо знает». Еще что-то. Карадениз уехал обиженный. Его майку повесили на стадионе — так потом сняли! Серега узнал: «Слава Богу, мою не повесили, снимать не пришлось». (Юрий Голышак)

«Женька Савин имел два-три миллиона. Но обнулился — тесть всех обманул». Сумасшедшие истории от Алексея Сафонова