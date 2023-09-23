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23 сентября, 23:11

Агент Сафонов — болельщикам «Динамо»: «Хотите вылить грязь — лейте на меня, а не на Тюкавина»

Алина Савинова
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Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, обратился к болельщикам московского клуба. Он отметил, что критика в адрес футболиста сказывается на его эмоциональном состоянии.

«Нападающий — игрок зависимый. Если его снабжать передачами, то будет больше моментов. Костя ниже своего уровня все равно не опускается. Давит ситуация, что про него постоянно пишут гадости болельщики «Динамо». Он сейчас лучший по показателю «гол+пас», а болельщики все равно мусолят, продлил контракт он или нет, пытаются грязь лить. Я вижу, что это эмоционально прибивает его. Костя — светлый, нормальный парень, всегда выходит с улыбкой. Давайте сделаем джентльменский договор: хотите вылить говно — лейте на меня, а не на Тюкавина», — цитирует агента Metaratings.ru.

Тюкавин выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2024-го. В этом сезоне 21-летний форвард провел девять матчей в РПЛ, в которых отметился 3 голами и 3 результативными передачами.

«Динамо» на данный момент идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. В 10-м туре РПЛ бело-голубые встретятся с «Ахматом».

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-safonov-bolelshikam-dinamo-khotite-vylit-govno-leite-na-menya-a-ne-na-tyukavina-287645/
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Константин Тюкавин
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2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
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 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
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