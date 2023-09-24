Гендиректор «Пари НН»: «Девятое место — средний уровень, мы хотим быть выше»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился мнением о выступлении команды в чемпионате России.

«Для команды девятое место — средний уровень. Он в целом хороший, но мы хотим быть выше — цели амбициозные. Понятно, что мы не обладаем такими бюджетами, какими обладают лидеры турнирной таблицы. Но тем не менее задача такая стоит перед командой, перед тренерским штабом — от каждой игры брать по максимуму», — приводит слова Мелика-Гусейнова «Известия».

После девяти матчей «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 11 очков.