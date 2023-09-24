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Сегодня, 03:22

Гендиректор «Пари НН»: «Девятое место — средний уровень, мы хотим быть выше»

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился мнением о выступлении команды в чемпионате России.

«Для команды девятое место — средний уровень. Он в целом хороший, но мы хотим быть выше — цели амбициозные. Понятно, что мы не обладаем такими бюджетами, какими обладают лидеры турнирной таблицы. Но тем не менее задача такая стоит перед командой, перед тренерским штабом — от каждой игры брать по максимуму», — приводит слова Мелика-Гусейнова «Известия».

После девяти матчей «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 11 очков.

Источник: https://iz.ru/1578411/aleksei-fomin/na-tormoz-nazhimat-ne-budem
ФК Нижний Новгород
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РПЛ: «Спартак» победил «Динамо», «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи 9-го тура
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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23.09 19:00
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Пари НН – Оренбург
 - : -
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 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
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