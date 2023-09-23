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23 сентября, 23:10

Титов: «Сейчас болельщики ЦСКА видят, почему клуб продал Карраскаля и Медину»

Титов оценил игру новичков «Динамо»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил игру новичков «Динамо» и порассуждал о перспективах Медины в команде Абаскаля.

— Что скажете о новичках «Динамо» — Чавесе, Бителло, Карраскале?

— Чавес сегодня едва не забил, когда попал в крестовину. Немного перекрутил мяч, послал его по уходящей траектории. Если бы была приходящая, то мяч залетел бы в «девятку». Видно, что мастер. В сборную Мексики просто так никого не приглашают. Бителло тоже в целом оставил неплохое впечатление. «Динамо» перестраивается. В последние 20 минут матча мне, признаюсь, было боязно. Думал, что можем пропустить. Спасибо Максименко, который здорово сыграл в двух эпизодах.

— А как вам Карраскаль? Может быть, не зря ЦСКА с ним расстался?

— В этом ключе я бы тогда говорил не только о Карраскале, но и о Медине, который перешел в «Спартак. Причем Карраскаль побыстрее. Медина — более медленный исполнитель, тягучий. И я не вижу, как он будет играть в тот футбол, который сейчас показывает «Спартак» — быстрый, в одно-два касания. Не знаю, на каком месте мы можем увидеть парагвайца Поэтому он, наверное, и не принял участия в дерби, остался в запасе. Есть более резкие и подвижные Зиньковсикй, Бонгонда. Вряд ли Медина может вытеснить Мартинса или Пруцева.

— Но у него есть свои сильные качества.

— Да, техничный, со светлой футбольной головой. Но у нас немного другой чемпионат. Так что я бы ваш вопрос не разделял на Карраскаля и Медину. Они, что называется, идут в паре. Понимаю, ЦСКА, который решил с ними расстаться, да еще и заработал на трансферах. Здесь нужно отдать должное менеджменту армейцев. Думаю, болельщики ЦСКА сейчас увидели, почему клуб решил не сохранять этих исполнителей, а продал их, да еще и в команды-конкуренты.

Александр Соболев в&nbsp;матче против &laquo;Динамо&raquo;. «Снимаю шляпу перед Соболевым. Идеальный пас!» Титов — о победе над «Динамо»

Егор Титов
Хесус Медина
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

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 8 1 1
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