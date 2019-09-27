Алексей Сафонов назвал размер зарплаты второго вратаря ЦСКА

Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал о том, как сложилась карьера бывшего вратаря ЦСКА Сергея Чепчугова после ухода из армейского клуба.

— Большой был вратарь по возможностям?

— Мог вырасти в Рыжикова. Ему предлагали вариант с «Рубином» — только не в ЦСКА! Там Акинфеев!

— Это же Чепчугов ходил в шубах до пола?

— В ЦСКА!

— Прекрасный вкус.

— Это ребята его подкололи перед турниром в Греции. Кто-то внушил: «Должна быть до пола, ты же барин». Много было с Чепчуговым басен. Даже кличка — «ЧП». Ребята рассказывали, Чанов дает упражнения, а Сережа отвечает: «Меня другому учили, буду не такие упражнения делать».

— Силен.

— Так он и в Красноярске почудил от души. На правах местного начал Клейменову, тренеру вратарей, объяснять, как надо тренировать. На уровне «пойдем, выйдем». Еще в каком-то караоке-клубе Юру Шатунова исполнял. Человек на своей волне.

— С последним своим клубом тоже как-то странно распрощался.

— В Красноярск приехал молодой Филиппов из дубля «Спартака». А Сережа, у которого медалей больше, чем у Брежнева, даже в заявку не попадал. Отправился в Нижний — тоже не зацепился. В Воронеж — та же история. Может, сейчас играет где-то на район.

— Сколько в ЦСКА платили второму вратарю?

— От 30 до 50 тысяч долларов в месяц. (Юрий Голышак)

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