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Сегодня, 17:58

Попов: «Если «Рубин» при плохой игре возьмет 6 очков, Рахимова все равно уволят»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов предположил, как выступит казанский клуб в ближайших матчах РПЛ.

«Вариант такой есть, что Рахимов справится с задачей, но судя по игре шансов мало. Руководство правильно поступает. Если Рахимов в двух матчах возьмет 6 очков, то можно подумать. Даже об увольнении могут подумать, смотря, как будет играть «Рубин». Дело в том, что должна быть поставлена игра и 6 очков. Если «Рубин» при плохой игре возьмет 6 очков, Рахимова все равно уволят», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Рахимов возглавил «Рубин» в апреле 2023 года. После четырех туров сезона РПЛ-2023/24 команда занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 2 очка.

Источник: РБ Спорт
Рашид Рахимов
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Алексей Попов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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Балтика – Урал
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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Федор Чалов

Федор Чалов

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Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

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И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

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Виктор Александров

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