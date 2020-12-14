Известный арбитр Алексей Николаев прокомментировал спорный эпизод в матче 18-го тура Тинькофф-РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0).

На 45-й минуте матча Джордан Ларссон пробил по воротам южан, мяч мог попасть в руку Ивана Новосельцева, но судья Игорь Панин не показал на «точку».

— Идет удар по воротам со стороны Ларссона. Мяч попадает в игрока «Сочи», — сказал Николаев в эфире «Матч премьер». — Если мяч попадает в руку, то это однозначно 11-метровый удар. Но мы не видели момент в деталях. Мяч мог попасть в другую часть тела. Арбитр находится близко, мы не можем его винить, может, он видел этот момент лучше.