Алексей Евсеев вернулся в «Урал»
14:43
Полузащитник Алексей Евсеев подписал контракт с «Уралом», сообщается в официальном сайте клуба.
Срок контракта с 26-летним хавбеком не сообщается. Игрок будет выступать под 30-м номером. Евсеев уже выступал за «Урал» с 2017 по 2018 год.
Последним клубом Евсеева был «Ротор». Минувший сезон хавбек провел в аренде у «Факела», за который отыграл в 18 матчах ФНЛ и забил один гол.
Дополнительная информация:
http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/s-vozvrashheniem-aleksej-evseev-snova-v-urale-21