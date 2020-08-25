Алексей Евсеев вернулся в «Урал»

Полузащитник Алексей Евсеев подписал контракт с «Уралом», сообщается в официальном сайте клуба.

Срок контракта с 26-летним хавбеком не сообщается. Игрок будет выступать под 30-м номером. Евсеев уже выступал за «Урал» с 2017 по 2018 год.

Последним клубом Евсеева был «Ротор». Минувший сезон хавбек провел в аренде у «Факела», за который отыграл в 18 матчах ФНЛ и забил один гол.