Алексей Еськов: «Получил микронадрыв икроножной мышцы. Пропущу две недели»

Алексей Еськов, который должен был работать главным судьей матча 6-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА, рассказал «СЭ» о характере травмы, из-за которой он не сможет обслужить встречу в понедельник. Вместо него судить будет Сергей Карасев.

— Я судил в четверг матч Лиги Европы в Браге («Брага» — «Бреннбю». — Прим. «СЭ»), — говорит Еськов. — Почувствовал дискомфорт в конце игры. Вчера после прилета, сделал МРТ.

— Что за травма?

— Микронадрыв икроножной мышцы.

— Надолго выбыли?

— Не могу сказать, потому что я только сделал МРТ и записался к специалисту. Надо сначала попасть к доктору и тогда станет понятно. Пару недель точно. Получается дерби пропущу, посоветовался — есть большой риск рецидива. Могу усугубить травму, в этом случае восстановление продлится до пяти-шести месяцев.

— Расстроились, что пропустите статусный матч?

— Да. Провели в Браге хорошую игру перед дерби, была бы травма полегче, можно было бы выйти на матч, а тут надрыв. (Арман Мкртчян)

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