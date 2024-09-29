Батраков: «Никак на разговоры о «Зените» не реагирую. Журналисты пускают слухи»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном интересе «Зенита» к себе.

«Никак на разговоры о «Зените» не реагирую. Что-то присылают из СМИ, но журналисты пускают слухи. Я сконцентрирован на работе в «Локомотиве», показывать результат от матча к матчу», — сказал Батраков «СЭ».

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил ТАСС, что клуб не получал предложений по полузащитнику.

19-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 13 матчей, забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.