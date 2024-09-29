«Крылья Советов» — «Химки»: стартовые составы на матч РПЛ

Появились стартовые составы «Крыльев Советов» и «Химок» на матч 10-го тура РПЛ. Игра пройдет на «Солидарность Арене» в Самаре и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Галдамес, Олейников, Бабкин, Ежов, Гарре, Сергеев.

«Химки»: Кокарев, Терехов, Филин, Фернандес, Фаринья, Мирзов, Бакаев, Хосонов, Капленко, Вера, Заболотный.