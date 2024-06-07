Почетный президент ОКР Жуков: «Если бы была моя воля, оставил бы Джикию в команде. Жалко!»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков в разговоре с «СЭ» прокомментировал ухода защитника Георгия Джикии из «Спартака».

«Уход Джикии? Жалко, жалко. Мне кажется, Георгий все-таки был настоящим капитаном! Кто будет лидером? Может, Зобнин, как самый опытный. Если бы была моя воля, я бы оставил Джикию и в команде, и капитаном», — сказал Жуков «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024.

30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.