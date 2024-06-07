Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:31

Почетный президент ОКР Жуков: «Если бы была моя воля, оставил бы Джикию в команде. Жалко!»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист "Спартака" Георгий Джикия.
Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков в разговоре с «СЭ» прокомментировал ухода защитника Георгия Джикии из «Спартака».

«Уход Джикии? Жалко, жалко. Мне кажется, Георгий все-таки был настоящим капитаном! Кто будет лидером? Может, Зобнин, как самый опытный. Если бы была моя воля, я бы оставил Джикию и в команде, и капитаном», — сказал Жуков «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024.

30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
1
0
Читайте также
Николич подписал контракт с ЦСКА на два сезона
Карпин ответил на вопросы о новом контракте со сборной, мотивации и Евро-2024.
Замглавы МИД КНР заявил о готовности Пекина развивать отношения с Украиной
«Локомотив» озолотит Радулова, Мичков не уедет в «Филадельфию». Главные трансферные новости КХЛ на 6 июня
Более 90 человек пострадали в результате ДТП с трамваями в Кемерово
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Экономика РПЛ: «Зенит» — в лидерах по финансовому здоровью, у «Краснодара» аномальные вливания в бюджет
Президент «Лукойла» Алекперов: «Сможет ли «Спартак» стать чемпионом в следующем году? Конечно»
Жеребьевка Пути РПЛ FONBET Кубка России состоится 10 июня
Самедов рассказал, когда прекратится гегемония «Зенита» в чемпионате России
Николич в ЦСКА — официально. А как он провел годы без «Локомотива»?
Карпин — о переходе Сафонова в «ПСЖ»: «Подписание должно случиться на днях»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Посол Бразилии в РФ считает, что российские футболисты смогли бы заиграть в серии А

Тубич — об отстранении России: «Почему спортсмены должны страдать?»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости