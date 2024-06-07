Тубич — об отстранении России: «Почему спортсмены должны страдать?»

Бывший защитник «Краснодара» Неманья Тубич прокомментировал массовое отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Это политика, не хочется комментировать. Мне жалко, потому что любой конфликт — это катастрофа. Нас дисквалифицировали, но в чем виноваты спортсмены? Почему они должны страдать из-за действий политиков? Мне очень хотелось бы, чтобы все поскорее нормализовалось и люди могли нормально жить», — цитирует Тубича Metaratings.

Российские клубы и национальная сборная отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций ФИФА и УЕФА.