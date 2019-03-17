Александр Жуков: "Ничья в матче "Спартак" – "Зенит" закономерна"

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков дал оценку игре 20-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит" – 1:1 в Москве. По его мнению, кричалку о бывшем главном тренере красно-белых Массимо Каррере не давят на его преемника Олега Кононова.

– Игра интересная, но не безошибочная. Моментов много. Думаю, что результат закономерный, – сказал Жуков.

– То, что Каррера был на матче, помогло?

– Не знаю. Это у игроков надо спросить.

– А какие вы испытывали чувства?

– Я не знал, что он на матче.

– Не кажется, что кричалки в поддержку Карреры давят на Кононова?

– Думаю, что это сильно на игроков не давило. Поддержка трибун была хорошая, "Спартаку" не на что жаловаться.

– Глушакова после гола поддерживали...

– После гола – да (усмехается). По-моему, он хорошо играл. Особенно в первом тайме.

– Как относитесь к негативным кричалкам?

– Болельщики должны поддерживать команду в любой ситуации. (Андрей Михайлов)