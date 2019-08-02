Александр Васютин: "Болельщики в Норвегии спокойнее. Селфи не просят"

Голкипер "Зенита" Александр Васютин, который вернулся в Санкт-Петербургский клуб из Норвегии, в интервью "СЭ" рассказал, как "Сарпсборг" праздновал выход в групповую стадию Лиги Европы​.

– Болельщики "Сарпсборга" останавливают игроков на улице?

– Они спокойнее. Могут пройти рядом, сказать, что знают, кто ты, пожелать удачи. Селфи не просят.

– А когда вы вышли в групповой этап Лиги Европы, были празднования?

– В городе ничего не изменилось. Как узнавали периодически, так и продолжили узнавать. Никто пальцем не показывал.

– Что творилось после матча в Израиле, когда вы вышли в групповой этап?

– Весело было! Кричали, радовались, обнимались, обливались водой.

– В самолете то же самое?

– Нет, там было уже поспокойнее. Игра была в девять вечера, мне кажется. Мы прилетели в Осло, остались там – у нас через два дня был выезд, так что мы даже не поехали в Сарпсборг. Переночевали в гостинице, утром провели тренировку в Осло, а потом надо было уезжать. Когда уже вернулись с выезда, нас встречали человек 50-100 с флагами – мы обнимались и фотографировались. (Гоша Чернов)

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