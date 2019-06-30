Александр Точилин: "Заболотный и Новосельцев? Нас интересует любой игрок, который может усилить команду"

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал "СЭ" возможный переход группы игроков "Зенита" в сочинскую команду, в том числе нападающего Антона Заболотного и защитника Ивана Новосельцева.

- Активно идут слухи, что в "Сочи" перейдет группа игроков из "Зенита". Правда?

- Пока все это на уровне слухов. Мы ищем игроков, но кого конкретно не могу сказать.



- К Заболотному и Новосельцеву не проявляете интерес?

- Нас интересует любой игрок, который может усилить команду. Руководство работает над этим. Пока ничего конкретного. (Арман Мкртчян)

Напомним, "Сочи" занял 2-е место в ФНЛ-2018/19 и в следующем сезоне сыграет в премьер-лиге.

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