Главный тренер «Сочи» Александр Точилин оценил настрой команды на матч 15-го тура чемпионата России против «Тамбова».

— С учетом того, что с выходом в премьер-лигу «Тамбов» изменился, то это новая команда, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Это совсем другая команда. Был и другой тренер. Это не та команда, что выступала в первой лиге. Так что те наши взаимоотношения, что были в первой лиге, уходят назад. Все начинаем с нового листа.

Реализация моментов — вообще для нас проблема. Без голов побед не бывает, поэтому я рассчитываю, что в этом компоненте мы прибавим.

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