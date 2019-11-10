Александр Точилин: «Поговорим с руководством, может, опять слухи пойдут»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал итоги матча 16-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:3).

— Армейцы одержали заслуженную победу, с чем их можно только поздравить. Хотя игра для нас складывалась довольно удачно. Дважды вели в счете плюс забили гол в раздевалку. Должен был быть оптимизм перед вторым таймом. Однако быстро пропустили два мяча. Дальше пытались исправить ситуацию, но не получилось. Предыдущие соперники ЦСКА показали, как им надо противостоять, но мы даже при массированной обороне слишком многое позволяли делать перед своей штрафной. Никуда не годится пропускать такие мячи, которые забивал соперник.

Передо мной не ставили тех задач, о которых писали в прессе. После сегодняшней игры с руководством еще не разговаривал. Когда поговорим, может, опять слухи пойдут. А может их уже и не будет. (Константин Алексеев)

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