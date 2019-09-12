Александр Точилин: «Мне кажется, «Сочи» больше всех пострадал от ошибок арбитров на старте сезона»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился с «СЭ» мнением о судействе в чемпионате России на старте сезона.

— 3 сентября многие клубы премьер-лиги, в том числе и «Сочи», выразили свои претензии главе Департамента судейства и инспектирования Александру Егорову. Ваше мнение по судейству в первых турах? — вопрос Точилину.

— Присоединюсь к общему мнению и скажу, что судейство в начале сезона было не на должном уровне. Мне кажется, мы больше всего пострадали от ошибок арбитров на старте сезона, из-за этого не набрали важные для себя очки.

— Имеете в виду игру против «Спартака»?

— Помимо встречи со «Спартаком» были еще матчи с «Уфой» и «Оренбургом», в которых судьи принимали решения не в нашу пользу, причем в ключевых эпизодах.

— Что должно произойти, чтобы ситуация с судейством в нашем чемпионате наладилась?

— Судейскому корпусу надо работать над улучшением качества работы. Вводить ВАР, наверное. Хотя с повторами мы уже столкнулись в матче с «Уралом», сразу прочувствовали эту технологию на себе, увидели, насколько это может повлиять на исход игры (главный арбитр встречи Сергей Карасев назначил пенальти в ворота «Сочи» после подсказки помощника, отвечающего за ВАР — прим. «СЭ»).

— Не странно, что ВАР используют выборочно, в одном-двух матчах тура, а не на всех?

— Конечно. Выходит, что не все команды оказываются в равных условиях. (Иван Торопцев)

Матч 9-го тура чемпионата России «Сочи» — «Локомотив» состоится в субботу, 14 сентября. Начало — в 19.00.