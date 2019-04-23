Александр Ташаев: "Любой тренер хочет понравиться футболистам, а они ему"

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев заявил, что любой тренер хочет понравиться футболистам, когда приходит в команду. На вопрос о переменах при Олеге Кононове после Массимо Карреры и Рауля Рианчо он добавил, что игроки в ответ стремятся доказать свою состоятельность.

– Не хочется оглядываться назад. Хочется смотреть вперед и работать, чтобы в будущем все было хорошо, – сказал Ташаев в интервью программе "Футбол России" на телеканале "Россия 24". – Кононов хотел всем понравиться? Когда приходит новый тренер, он хочет понравиться футболистам, а они хотят себя проявить. Это нормальный процесс. Любой футболист хотел доказать свою состоятельность. Ничего необычного не было.

В текущем сезоне Ташаев провел 22 матча за "Спартак" и отметился 2 голевыми передачами.

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