Александр Соболев: «Сынок молодец»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев после матча 15-го тура чемпионата России против «Рубина» прокомментировал поведение своего сына. Ребенок пытался забрать отца домой со словами «Пап, пошли домой». Однако игрок не поддался на уговоры и ответил на все вопросы журналистов.

«Сынок молодец», — написал Соболев в Instagram.

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