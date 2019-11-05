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Александр Соболев: «Сынок молодец»

01:30
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Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев после матча 15-го тура чемпионата России против «Рубина» прокомментировал поведение своего сына. Ребенок пытался забрать отца домой со словами «Пап, пошли домой». Однако игрок не поддался на уговоры и ответил на все вопросы журналистов.

«Сынок молодец», — написал Соболев в Instagram.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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