Александр Соболев подвел итоги уходящего года

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

«2023-й — не самый лучший футбольный год... Уверен, Новый год будет лучше! Всех с наступающим!» — написал форвард в годом в своем Telegramm-канале.

В РПЛ-2023/24 на счету 26-летнего форварда 15 матчей, 3 гола и 5 результативных передач.

«Спартак» после 18-го тура занимает пятое место, набрав 30 очков.