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Судейство

Сегодня, 15:53

Судье РПЛ предложили работу в «Спартаке». Он завершил карьеру

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Илья Елеференко.

Как стало известно «СЭ», 39-летний Илья Елеференко завершил судейскую карьеру. В чемпионате России-2023/24 на его счету восемь матчей — по четыре в роли помощника арбитра и АВАР.

Москвич Елеференко — один из самых опытных ассистентов рефери. Он дебютировал в РПЛ в 2016 году. Сравнительно недавно, в 2022-м, перестала судить и его жена — Яна Елеференко (Мазанова).

Решение Елеференко неожиданное, но понятное: его позвали на работу в «Спартак», где создается женская футбольная команда. По всей видимости, он займет должность начальника команды.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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Бенхамин Гарре

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