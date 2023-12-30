Судье РПЛ предложили работу в «Спартаке». Он завершил карьеру

Как стало известно «СЭ», 39-летний Илья Елеференко завершил судейскую карьеру. В чемпионате России-2023/24 на его счету восемь матчей — по четыре в роли помощника арбитра и АВАР.

Москвич Елеференко — один из самых опытных ассистентов рефери. Он дебютировал в РПЛ в 2016 году. Сравнительно недавно, в 2022-м, перестала судить и его жена — Яна Елеференко (Мазанова).

Решение Елеференко неожиданное, но понятное: его позвали на работу в «Спартак», где создается женская футбольная команда. По всей видимости, он займет должность начальника команды.