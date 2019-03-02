Александр Шикунов: "В Самедове и Джано не сомневались"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов прокомментировал "СЭ" итог гостевого матча 18-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2). В составе самарцев в официальных матчах дебютировали Джано Ананидзе и Александр Самедов, а также провел первую встречу после возвращения Роман Шишкин.

– Конечно, мы довольны результатом, все-таки сделали ничью с чемпионом страны, – сказал Шикунов. – Тем более, встреча сложилась так, что нам пришлось отыгрываться, будучи в меньшинстве. Я благодарен ребятам за то, что они не развалились и вытащили этот матч.

– Согласны с удалением Рохеля?

– В эпизоде со второй желтой Анхель, если по-честному, нарушил правила. Он выставил локоть, вопросов нет. Другое дело, что некрасивая ситуация получилась перед этим, когда Рохель получил первую карточку. Возник спорный момент, "Локомотив" должен был отдать нам мяч, но не сделал этого. Что и спровоцировало всю историю с удалением нашего футболиста.

– Как вам дебют новичков: Самедова, Джано, Шишкина?

– Вы все видели сами – Самедов создал первый гол, великолепно отработал всю игру на высоком уровне, Шишкин тоже провел хорошую встречу, Джано забил. Никаких вопросов, это квалифицированные футболисты, мы в них не сомневались. (Иван Торопцев)