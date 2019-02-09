Александр Селихов: "Надеюсь, недопонимание между "Спартаком" и его фанатами останется в прошлом"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов выразил надежду, что команде удастся наладить отношения с фанатами.

- Осенью отношения у "Спартака" с фанатами – по крайней мере, их активной частью – осложнились. Что думаете об этом?

- Всегда хочется, чтобы мы - команда и болельщики - были единым целым. Надеюсь, недопонимание в прошлом, и, когда возобновится чемпионат, мы снова пойдем вперед вместе. Со своей стороны, постараемся радовать болельщиков игрой и победами, - цитирует футболиста Bobsoccer.ru.

Ранее фанаты "Спартака" высказывали недовольство в связи с увольнением Массимо Карреры с поста главного тренера. Также они освистывали полузащитника Дениса Глушакова. Кроме того, в матче Лиги Европы с "Рапидом" выбежавший на поле болельщик атаковал Глушакова.

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