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Александр Самедов: «Не расстраиваться болельщикам, все наладится»

18:56
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов после поражения красно-белых в матче 11-го тура чемпионата России от «Оренбурга» (1:2) призвал болельщиков москвичей не отчаиваться. «Спартак» потерпел четвертое поражение подряд в премьер-лиге.

— Спартак проиграл, не видел, но слышал. Не расстраиваться болельщикам, все наладится, — сказал Самедов в прямом эфире Instagram. — Всем удачи, все наладится!

И при этом добавил, что смотрел формулическое Гран-при России в Сочи — и очень расстроен из-за неудачи «Феррари».

Спартак — Оренбург

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