Александр Пуцко: «Из «Уфы» возможно попасть в сборную России, хотя это тяжело»

Защитник «Уфы» Александр Пуцко предположил, возможно ли попадание в сборную России из башкирского клуба, а также рассказал о дебюте за «Спартак».

— Я думаю, возможно, хотя это тяжело, — цитирует Пуцко официальный сайт «Уфы». — Прежде всего, команда должна идти в верху турнирной таблицы, чтобы на тебя обратили внимание. Даже если ты будешь играть очень хорошо, а команда будет идти внизу, то тебя никуда не вызовут.



— Впервые тебя к тренировкам «Спартака» привлек Унаи Эмери?

— Возможно, я начинал тренироваться с главной командой и еще раньше, вместе с Валерием Карпиным. А при Унаи Эмери я дебютировал в Кубке России в 2012-м году, сыграв в Белгороде против «Салюта». На самом деле, сразу видно было, что испанец — очень хороший специалист, в плане тактики, игровых упражнений и психологии. Но он не нашел с лидерами того «Спартака» общий язык, поэтому у него получилось так, как получилось — Эмери быстро ушел.

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