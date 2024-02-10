Ведран Чорлука: «Все клубы РПЛ хотят быть как «Зенит»

Экс-защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился мнением о гегемонии «Зенита» в чемпионате России.

«Есть ли шанс, что в этом сезоне гегемония «Зенита» закончится? Все возможно, конечно. Думаю, все клубы чемпионата России стремятся к той планке, которую держит «Зенит». Все хотят таких же результатов, хотят быть как они. Пять раз подряд стать чемпионами России — это большое достижение, им можно только поаплодировать. Сейчас «Краснодар» близок к тому, чтобы остановить «Зенит» и стать чемпионом. В первой части сезона они выступали на очень высоком уровне — интересная игра, борьба, скорость. Но и все остальные команды не надо списывать со счетов. Впереди еще много времени», — приводит слова Чорлуки «РБ Спорт».

В 2023 году «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. После 18 туров этого сезона РПЛ в таблице лидирует «Краснодар» (38 баллов), сине-бело-голубые идут вторыми (36 очков).