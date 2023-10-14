В «Нефтчи» не исключили вариант с подписанием защитника «Спартака» Классена в будущем

В пресс-службе «Нефтчи» ответили на вопрос «СЭ» об интересе к защитнику «Спартака» Леону Классену.

Ранее издание издание Metaratings сообщило, что футболист красно-белых отказался от перехода в «Нефтчи» на правах аренды.

«Клуб действительно интересовался игроком. Даже были достигнуты предварительно некоторые договоренности. Но так как Классен ждал предложения и от других европейских клубов, то все это затянулось. Когда Классен дал согласие, то «Нефтчи» уже определился с выбором в пользу другого игрока. По этой причине сделка не состоялась. Мы продолжаем следить за футболистом, и не исключаем вариант дальнейшего сотрудничества», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

В этом сезоне Классен провел 4 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

«Спартак» набрал 17 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 22 октября сыграют дома с «Пари НН».