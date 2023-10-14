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Сегодня, 12:47

В «Нефтчи» не исключили вариант с подписанием защитника «Спартака» Классена в будущем

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Нефтчи» ответили на вопрос «СЭ» об интересе к защитнику «Спартака» Леону Классену.

Ранее издание издание Metaratings сообщило, что футболист красно-белых отказался от перехода в «Нефтчи» на правах аренды.

«Клуб действительно интересовался игроком. Даже были достигнуты предварительно некоторые договоренности. Но так как Классен ждал предложения и от других европейских клубов, то все это затянулось. Когда Классен дал согласие, то «Нефтчи» уже определился с выбором в пользу другого игрока. По этой причине сделка не состоялась. Мы продолжаем следить за футболистом, и не исключаем вариант дальнейшего сотрудничества», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

В этом сезоне Классен провел 4 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

«Спартак» набрал 17 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 22 октября сыграют дома с «Пари НН».

ФК Нефтчи
ФК Спартак (Москва)
Леон Классен
2
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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Оренбург – Факел
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21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
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