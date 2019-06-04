Александр Мирзоян: "Недавно мы носили на руках Глушакова после чемпионства, а теперь начинаем его травить. Надо анализировать и свои действия"

Бывший защитник "Спартака" Александр Мирзоян - о проблемах полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.

— Есть разочарование не только в Денисе, но и в тех людях, которые некорректно поступили с ним самим, — цитируют Мирзояна "Известия" . — Совсем недавно мы чествовали Глушакова после чемпионства, носили на руках, а теперь начинаем его травить. Наверное, надо анализировать и свои действия. Да, возможно, кто-то заблудился, а кто-то специально начал эту травлю. Я не знаю. Это в любом случае не славит наш футбол. Сможет ли Глушаков еще что-то показать в спортивном плане? А почему нет? Он должен успокоиться и снова начать играть. Всё в его руках и руках тех людей, которые должны приостановить критику. Денис, наверное, не заслужил такого отношения к себе.

В прошедшем сезоне 32-летний Денис Глушаков провел 29 матче за "Спартак" и забил четыре мяча.

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