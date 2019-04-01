Александр Мейтин: "Лига тщательно готовится к матчу "Спартак" – ЦСКА"

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин сказал, что лига перед матчем 22-го тура чемпионата России "Спартак" – ЦСКА проведет совещания с представителями клубов и правоохранительными органами, на которых будет обсуждаться обеспечение безопасности.

Игра состоится в субботу, 6 апреля, на "Открытие Арене", начало – 19.00 по московскому времени.

– Это сложный матч, мы к нему тщательно готовимся, – сказал Мейтин. – Вместе с правоохранительными органами проведем все совещания, связанные с обеспечением безопасности. Надеемся максимально обеспечить безопасность на этом матче. (Андрей Михайлов)

Чемпионат России по футболу, РПЛ: турнирная таблица, календарь по датам, расписание и результаты матчей​