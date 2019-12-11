Александр Медведев: «В зимнее трансферное окно планов по продаже футболистов нет»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

— У нас в зимнее трансферное окно, пока, по крайней мере, планов по продаже футболистов нет, — цитирует Медведева ТАСС. — Посмотрим, в каком состоянии игроки вернутся из отпуска, как они будут работать. Думаю, у всех будет возможность показать своим отношением и своей игрой то, в какой футбол они будут готовы играть.

Летом 2020 года истекают контракты сразу у девяти игроков «Зенита»: вратаря Михаила Кержакова, защитников Бранислава Ивановича и Игоря Смольникова, полузащитников Юрия Жиркова, Далера Кузяева, Олега Шатова и Роберта Мака, а также нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбы.

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