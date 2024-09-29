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Медведев: «Тормена сделал опасный для продолжения рода наступ. Очевидно, он мог избежать этого, но не стал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал неспортивное действие защитника «Краснодара» Витора Тормены в отношении нападающего петербуржцев Лусиано Гонду в матче 10-го тура РПЛ.

«Тормена сделал опасный для продолжения рода наступ уже после свистка, зафиксировавшего его нарушение. Тормена, очевидно, мог избежать этого, но не стал. Будем ожидать разъяснений действий судьи на ВАР и главного арбитра», — приводит слова Медведева Sport24.

Защитник &laquo;Краснодара&raquo; Витор Тормена ударил лежавшего соперника в&nbsp;пах открытыми шипами. «Краснодар» — «Зенит»: судья ошибочно не удалил Тормену

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Александр Медведев (руководитель)
Витор Тормена
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3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
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