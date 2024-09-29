«Химки» сыграли вничью с «Крыльями» и продлили серию без побед до 10 матчей

«Крылья Советов» и «Химки» сыграли вничью в матче 10-го тура РПЛ — 0:0.

«Крылья Советов» (11 очков) занимают десятое место в РПЛ. «Химки» (8) продлили серию без побед во всех турнирах до 10 матчей и идут на 13-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре самарцы на выезде сыграют против «Локомотива», а подмосковная команда в гостях встретится с «Краснодаром». Обе игры пройдут 6 октября.