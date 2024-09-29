Шипицин оценил игру «Краснодара» против «Зенита»

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин прокомментировал победу быков над «Зенитом» (2:0) в матче 10-го тура чемпионата России.

«Мне, в принципе, понравилась игра «Краснодара», молодцы. Впереди ничего особенного не дали сделать «Зениту, за исключением одного момента, когда пробивал Кассьерра. Первый тайм получился чуть-чуть вяленький, можно так сказать. Второй — более атакующий у «Краснодара». Он нет-нет да и создавал моментики. Замены усилили игру «Краснодара». Кордоба подкараулил ошибку защитника, там было уже дело техники, ну и гол Смолова поставил точку. Хочу поздравить «Краснодар» — очень хорошая игра в исполнении команды в плане контроля мяча. И добавили в конце, что принесло свои плоды», — приводит слова Шипицина «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» набрал 24 очка в 10 матчах и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. На второй строчке находится «Локомотив» (24), на третьей — «Зенит» (23).