Александр Медведев – о Малкоме: "Переговоры ведем, но речи о 40 миллионах не идет"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил факт переговоров о переходе нападающего "Барселоны" Малкома, при этом заявив, что сумма трансфера, если он произойдет, будет ниже 40 миллионов евро.

Ранее издание Marca сообщило о переговорах "Зенита" и "Барселоны" о переходе форварда Малкома. Бразилец перешел в "Барсу" прошлым летом из "Бордо" за 41 миллион евро, однако не смог закрепиться в стартовом составе. "Барса" не хочет расставаться с 22-летним форвардом менее чем за 40 миллионов евро. По данным источника испанского издания, "Зенит" может позволить эту сумму.

– Как говорят, вам больше нравится процесс или результат? Нам больше нравится результат, поэтому процесс переговоров комментировать не хотелось бы, – сказал Медведев корреспонденту "СЭ". – Но речи о 40 миллионах действительно не идет. И вообще мы цифры не обсуждаем, пока не получим итоговый результат. (Александр Рогулев)