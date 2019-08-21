Александр Медведев: «Не только «Зенит» интересовался Круговым. Но Данил очень хотел вернуться в Петербург»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» трансфер 21-летнего защитника «Уфы» Данила Кругового.

— Круговой — игрок «Зенита». Мы подписали контракт с ним на пять лет, — сообщил Медведев.

— Он будет в команде в этом сезоне?

— Сезон он продолжит в «Уфе». Это аренда до конца сезона, но у нас есть возможность зимой его вернуть.

— Долго пришлось игрока уговаривать?

— Не только «Зенит» был заинтересован, это не секрет. Все-таки время, проведенное в академии «Зенита», не прошло зря. Я лично общался с игроком, и стало понятно, что он очень хочет стать частью родного клуба и вернуться в Санкт-Петербург. Мы знаем, какая трагедия произошла у него в семье. Парень потерял отца, а он всегда мечтал, чтобы сын играл в «Зените». Данил сейчас очень близок к осуществлению своей мечты и мечты отца.

— У Кругового были сомнения, что в «Зените» он будет играть в основе, в отличие от ЦСКА. Получается, вы развеяли его сомнения?

— Не знаю, откуда взялась теория, что «Зенит» не дает развиваться молодым игрокам. Это не так. Молодость — это не индульгенция за место в составе. В конкуренции рождаются высококлассные игроки. Это применимо ко всем молодым игрокам, кто на подходе к основной команде. Если они будут работать по-настоящему, чтобы закрепиться в основе, то шанс у них всегда есть.

Круговой в 2015 — 2017 годы выступал за молодежную команду «Зенита». В 2018 году перешел в «Уфу». В сезоне-2018/19 провел за команду 9 матчей и забил 1 гол. В текущем чемпионате России на поле еще не выходил. (Арман Мкртчян)?