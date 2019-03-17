Александр Медведев назвал образцом игру "Зенита" со "Спартаком"

Президент "Зенита" Александр Медведев после матча 20-го тура премьер-лиги со "Спартаком" в Москве (1:1) оценил игру в исполнении соперников. По его словам, интрига в чемпионате сохраняется: сине-бело-голубые лидируют с 41 очком, у красно-белых – 33, тогда как у ЦСКА – 36, а у "Локомотива" и "Краснодара" – по 35.

– По качеству игра ожидания оправдала, – сказал Медведев корреспонденту "СЭ". – И это пример для всех наших других клубов, когда с первой до последней минуты есть динамика, страсть, самоотдача. Если наши команды будут так играть, на трибунах будет много болельщиков. Думаю, именно такого футбола болельщики ждут от наших игроков.

Победа всегда лучше ничьей, не говоря о поражении. Интрига все равно сохраняется. Так что – всем на футбол! (Вячеслав Короткин)

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