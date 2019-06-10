Александр Медведев: "Хочу пожелать Риксену, чтобы он не сдавался. В "Зените" помнят и любят его"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев выступил со словами поддержки в адрес экс-игрока петербургского клуба Фернандо Риксена. В октябре 2013-го голландцу был поставлен страшный диагноз – боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига.

– Конечно, Риксен – один из самых самобытных, самых самоотверженных, самых стойких, самых эмоциональных игроков, которые выступали в "Зените". Он был бескомпромиссным, самоотверженным, бесстрашным, – цитирует Медведева "РИА Новости".

Это страшная трагедия, что он столкнулся с болезнью, с которой очень тяжело бороться. Он мужественно борется, и хочу пожелать ему, чтобы он не сдавался. Мы помним о нем, любим его. Вся наша армия болельщиков на его стороне.

Сегодня, 10 июня, Фернандо Риксен анонсировал последнюю в его жизни встречу с болельщиками, которая состоится 28-го июня в отеле города Глазго.

"Я – воин. И никогда не сдамся". Фернандо Риксен объявил о прощальной вечеринке