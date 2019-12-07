Александр Медведев: «Футболисты «Зенита» в матче с «Динамо» держали в уме игру с «Бенфикой»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что футболисты команды из Санкт-Петербурга не стали обыгрывать «Динамо» в матче 19-го тура чемпионата России с более крупным счетом (3:0), так как держали в памяти игру последнего тура группового этапа Лиги чемпионов против португальской «Бенфики».

— Заслуженная и уверенная победа, высокая степень реализации моментов и красивые голы, — цитирует Медведева ТАСС. — «Динамо» не показало той игры, которую оно показывало в последних победных матчах, потому что «Зенит» не дал сопернику так сыграть, мы контролировали середину поля и не давали динамовским атакам развиваться. Когда быстро забиваешь, с одной стороны, это дает преимущество, а с другой — может наступить самоуспокоение. Но мы забили три гола в первом тайме.

Надо помнить, что у нас во вторник ключевой матч Лиги чемпионов, поэтому тратить силы попусту не имело никакого смысла.

В Лиге чемпионов перед последним туром в группе G на счету «Зенита» и французского «Лиона» по 7 очков, у немецкого «Лейпцига» — 10, «Бенфики» — 4.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр