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Тигиев: «Для таких, как Джано, в аду забронирован отдельный котел»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Джано Ананидзе и Георгий Тигиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев признался, что завидовал экс-одноклубнику Джано Ананидзе из-за отсутствия проблем с лишним весом.

«Всегда завидовал людям, которые могут много есть и не набирать. Удивлялся, когда Жано в «Спартаке» накладывал себе в тарелку горы пасты и мяса и при этом вообще не толстел. Для таких, как он, в аду забронирован отдельный котел (смеется)», — цитирует Тигиева Sport24.

Ананидзе завершил карьеру в 2022 году. Он выступал за «Спартак» с 2009 по 2020 год. В октябре этого года экс-футболисту исполняется 32 года.

28-летний Тигиев не играет в профессиональных командах с 2021 года. В последние годы он выступает в Медиалиге.

Источник: Sport24
Георгий Тигиев
Джано Ананидзе
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
8
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 0 : 2
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
25.04 16:00
Урал – Ростов
 0 : 1
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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