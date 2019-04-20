Александр Максименко: "После матча с "Ростовом" Кононов говорил на повышенных тонах"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко после открытой тренировки отметил, что перед встречей 24-го тура РПЛ с "Енисеем" команде не помешают положительные эмоции.

– Сегодня вы участвовали в праздновании дня рождения клуба. Какие эмоции перед матчем с "Енисеем"?

– Эмоции самые положительные. Это для нас дополнительная мотивация, чтобы выиграть завтра. Праздник получился отличный, да и разгрузка перед игрой не помешает сейчас.

– Наверняка слышали, что "Спартак" в день рождения не всегда радовал своих болельщиков: был проигрыш "Анжи", вылет из Кубка России от "Тосно". Обсуждали ли этот момент с ребятами?

– Я даже не знал об этом.

– На этот раз такого не будет?

– Я не могу предсказать. Футбольное поле покажет.

– "Спартаку" 97 лет. Какое самое яркое событие в истории клуба для вас?

– Последнее наше чемпионство. Это первое, что приходит в голову, потому что тогда я уже был в команде. Это было реально грандиозно.

– После матча с "Ростовом" в прессе писали, что был жесткий разговор руководство с Олегом Кононовым. А с игроками был разговор?

– Конечно. Олег Георгиевич с нами поговорил после матча, в том числе и на повышенных тонах.

– Поэтому никто после матча не остановился в микст-зоне?

– Я не знаю.

– Кононов говорил вам, что нужно общаться с журналистами после игр?

– У нас есть пресс-атташе. (Елена Григорьевская)